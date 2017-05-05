За обеденным столом.

Прокуратура Свердловской области проверит организацию питания в школах Екатеринбурга, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В апреле 2017 года на выездном заседании депутатов гордумы был поднят вопрос раздельного питания - в ряде школ детей рассаживают по уровню благосостояния их семей: тех, чьи родители платят лишь за льготные обеды, садят отдельно от остальных. Такой подход приводит к дискриминации и ущемлению прав школьников, уверены в прокуратуре.

Пока что подобные факты были зафиксированы в двух школах - в Чкаловском и Кировском районах.

В ходе проверки ревизоры также оценят законность дополнительной платы за улучшенное питание, соблюдение санитарных правил, норм калорийности и порционности блюд.