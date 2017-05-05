Мат станет легальным допингом для спортсменовСегодня в 15:38
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Уверены британские ученые.
Ученые из Килского университета в Англии выяснили, что брань делает человека физически сильнее.
Участников эксперимента заставляли сжимать экспандер и крутить педали велотренажера. При этом они должны были произносить ругательства и нейтральные слова. При звучании нецензурной лексики физические показатели оказывались выше. Ученые уверены, брань может стать легальным "допингом" для спортсменов.
Результаты эксперимента были озвучены на конференции Британского психологического общества. Автор исследования Ричард Стивенс прославился за счет ругательств еще в 2010 году - за доказательство того, что брань облегчает боль, он получил Шнобелевскую премию, передает "Уралинформбюро".
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