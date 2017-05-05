Они уже пакуют чемоданы.

Жителей Чусового попросили приготовиться к эвакуации - держать наготове документы, деньги, воду и продукты.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в микрорайоне Лисьи Гнезда уже ушли под воду 9 дворов. В пресс-службе администрации муниципального района уточнили, что возможно подтопление домов в поселке Лямино, а также в микрорайонах Подъеловики, Сплавщиков и Углежжение. Это связано с повышением уровня воды в реках Чусовая и Усьва.

В Пермском районе в Кукуштане залило 20 огородов, в поселке Сергеевский Гайнского района - 3 придомовые территории.