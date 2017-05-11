Над Исетью раскинутся новые мосты10 мая в 14:58
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Строительство начнут летом.
На набережной Исети, между Малышева и Куйбышева, уже в 2018 году могут вырасти новые мосты из легких конструкций, а левый берег реки обретет более урбанизированный вид. Это лишь часть большого плана капитальной реконструкции набережной, разработанного проектировщиками столичных архитектурных бюро "Стрелка" и "Оса-информ".
Согласно их замыслу, первый этап реконструкции - на участке от Малышева до Куйбышева - предусматривает, кроме мостов, обустройство пешеходных зон и велодорожек, оформление берегов ландшафтной подсветкой и строительство трех площадок - детской смотровой и развлекательной.
На втором этапе, который стартует после чемпионата мира по футболу, планируется благоустройство набережной от улицы Куйбышева до ЦПКиО. В рамках реализации проекта также предусмотрены благоустройство пешеходной зоны улицы Вайнера на участке между проспектом Ленина и Ельцин-Центром и реконструкция площади 1905 года.
Проектировщики предлагают оборудовать набережную ландшафтной подсветкой. Фото: екатеринбург.рф
Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, работы профинансируют за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. В общей сложности будет потрачено 400 миллионов рублей. Половина этой суммы поступит в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По словам источника агентства в мэрии, власти планируют начать реконструкцию уже этим летом и завершить основной объем работ первого этапа до конца года.
Между тем при обсуждении проекта в мэрии глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин посоветовал не спешить и дать на доработку концепции срок до середины июня. Эту идею поддержал и главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов.
"Непонятно назначение двух мостов, один из которых понтонный, - пояснил "Уралинформбюро" Михаил Вяткин. - В этой точке набережной в них нет насущной необходимости. Лучше реконструировать существующие мосты. Нельзя также совмещать в одном месте велосипедные и пешеходные дорожки - это только испортит набережную. На реализацию проекта выделено всего 400 миллионов, эти деньги нужно истратить не на временные конструкции, а на то, что останется городу на долгие годы".
Доработанный проект вынесут на публичные слушания с участием СМИ в ближайшее время, после чего его рассмотрит градсовет, сообщил "Уралинформбюро" замруководителя пресс-службы горадминистрации Алексей Редин.
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