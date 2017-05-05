В День Победы центр Екатеринбурга закроют для автомобилистовСегодня в 18:23
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И желающих выпить.
День Победы в Екатеринбурге традиционно ознаменуется перекрытием улиц по всему городу. График перекрытия обозначили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
С 06.00 и до окончания праздника автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина – от Московской до Карла Либкнехта; по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до Малышева; по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, по Толмачева – от Ленина до Николая Никонова, по улице Маршала Жукова – от Челюскинцев до Ленина.
Для участия в параде рано утром колонна военной техники выедет из Вторчермета в Центр. По мере ее прохождения также будут останавливать движение.
С 09.30 до 14.30 закроют улицу Мира - от Первомайской до Малышева: там будет проходить эстафета "Великая Победа". С 11.15 до 14.30 автомобильное движение будет запрещено еще и на проспекте Ленина - от Восточной до Мира и на улице Гагарина - от Академической до Малышева.
Сразу для нескольких легкоатлетических забегов закроют следующие улицы:
- с 10.00 до 12.00 Грибоедова – от переулка Углового до улицы Торговой;
- с 10.00 до 11.30 Бисертскую – от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху;
- с 11.00 до 14.00 Ильича – от площади Первой Пятилетки до улицы Победы, Победы – от Ильича до 40-летия Октября, 40-летия Октября – от Победы до Орджоникидзе, Орджоникидзе – от 40-летия Октября до площади Первой Пятилетки.
Наконец с 19.00 до окончания праздника движение закроют по улицам 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (от Розы Люксембург до Московской), Радищева (от Московской до 8 Марта).
Традиционно 9 мая на главных улицах города нельзя будет купить алкоголь. На весь день - с 6.00 до 24.00 - сухой закон будет введен в границах улиц Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – Челюскинцев.
С 7.00 до 12.00 запрет будет действовать в квадрате Машиностроителей, Ильича, Краснознаменной и проспекта Орджоникидзе.
С раннего утра до 15.00 алкоголь будет не купить на Химмаше в районе перекрестка улиц Грибоедова и Инженерной, в ЦПКиО имени Маяковского, а также в квадрате улиц Первомайская – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Бажова.
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