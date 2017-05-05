Соцучреждения Среднего Урала отдадут клиентам на растерзаниеСегодня в 17:54
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Ради оценки качества услуг.
Все социальные учреждения Свердловской области - почти 3500 организаций - к 2018 году получат независимую оценку жителей региона. Мониторинг качества услуг ведется в рамках исполнения майских указов президента РФ и программы повышения качества жизни уральцев, рассказали "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
С 2014 года на Среднем Урале исполнительные органы власти ежегодно проводят подобные проверки. Для этого на их сайтах созданы разделы "Независимая оценка". Кроме того, жителей региона привлекают к анкетированию, причем и сами свердловчане выступают в качестве интервьюеров, экспертов и членов общественных советов, утверждающих результаты мониторинга.
Результаты гражданских проверок публикуются на государственном сайте bus.gov.ru, где можно ознакомиться с рейтингом учреждений и выбрать подходящее.
В 2015-2016 годах в Свердловской области независимую оценку прошли 100% учреждений культуры, 85% образовательных учреждений, 62% учреждений социального обслуживания населения, 62% учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики и 41% медицинских организаций.
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