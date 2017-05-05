Для реконструкции.

В майские праздники ситуация с реставрацией Успенской церкви на территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге получила новый поворот. 5 мая 2017 года на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области был опубликован скан Акта государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия федерального значения.

Комиссия экспертов во главе с вице-президентом Российской академии художеств Дмитрием Швидковским с 27 февраля по 10 марта текущего года изучала проект реставрации храма, заложенного на окраине Екатеринбурга в конце XVIII века. Он был разработан в 2014 году ООО "Фирма Терем", специализирующейся на восстановлении храмов Свердловской области.

Из акта следует, что состояние стен Успенской церкви, долгое время служившей кухней военного госпиталя, аварийное. Может произойти разрушение внутренних стен и перегородок. В неудовлетворительном состоянии находятся и фундаменты храма.

Отсюда следует, что возвращенная РЦП в 2011 году церковь требует кардинального восстановления – воссоздания центрального купола и колокольни, замены "советских" керамических полов на гранитные и мраморные плиты, разборки стен-новоделов, реставрации (восстановления) кирпичных стен, воссоздания оконных и дверных проемов.

Немаловажная деталь, отмеченная в акте – на сегодняшний день предмет охраны не утвержден, несмотря на то, что охранное обязательство получено священнослужителями в ноябре 2014 года.

Корреспондент "Уралинформбюро" обратился за комментарием в Управление госохраны. Начальник отдела правовой и организационной работы ведомства Евгения Игнатова заявила, что теперь у Управления есть 15 рабочих дней, чтобы вынести данную экспертизу на предусмотренное законом общественное обсуждение, собрать предложения и сформировать позицию Управления. То есть согласовать или отклонить данную экспертизу.

Следует отметить, что на сайте Управления размещено несколько десятков аналогичных историко-культурных экспертиз. И к некоторым из них, в частности, к проекту зон охраны моста через Исеть на улице Декабристов (Царский мост) поступали предложения, на которые реагировал региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Общественное обсуждение реконструкции Успенской церкви планируется завершить 30 мая. В этой связи возникает резонный вопрос – на каком основании ведется реконструкция храма, возбудившая архитектурную общественность Екатеринбурга? Две недели назад Евгения Игнатова заявила "Уралинформбюро": "Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, которое с 2016 года следит за сохранностью памятников в регионе, никаких разрешений и заданий на проведение каких-либо работ на этом памятнике не выдавало".

Как подчеркивает представитель Управления, вероятно, в церкви шла реставрация с элементами восстановления по эскизному проекту, согласованному еще региональным Мингосимуществом, когда то отвечало за сохранность объектов культурного наследия. Но теперь, по словам Е.Игнатовой, работы остановлены по предписанию Управления, которое проводит в монастыре проверку.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии корреспонденту агентства сообщили, что в храме, учитывая его состояние, велись противоаварийные работы в соответствии с эскизным проектом. Уточнить, кто из строительных компаний занимался ими, собеседник не смог. Ранее о замене кирпича в церковных стенах сообщал СМИ и Епископ Среднеуральский Евгений.