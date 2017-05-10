Их увезли в другой аэропорт.

Екатеринбуржцы почти сутки томились в ожидании вылета из Таиланда в столицу Урала. Они должны были вернуться домой 9 мая в 11.25, но рейс Azur Air Пхукет - Екатеринбург отменили.

Пассажиров перевезли в город Краби и отправили домой только сегодня в 8.03 по местному времени, сообщили "Уралинформбюро" в call-центре Azur Air. Объяснить причину корректировок там не смогли.

Самолет приземлится в столице Урала в 14.49.

Подобные задержки у Azur Air не редкость, что оборачивается штрафами. Больше всего шуму наделал инцидент с Boeing 767 21 декабря 2016 года. Лайнер должен был вылететь в Пхукет в 1.00, однако во время разгона члены экипажа услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. В результате экстренного торможения борт выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Сотрудникам Кольцово пришлось отбуксировать лайнер, из-за чего воздушную гавань закрыли для самолетов до 4.30.