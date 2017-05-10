И тружеников тыла.

Сотрудники Корпорации ВСМПО-Ависма поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы. Начальники цехов, представители молодежной организации, депутаты-заводчане вместе с представителями профсоюза и студентами побывали в доме каждого фронтовика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Кроме того, при поддержке ВСМПО в школах Верхней Салды прошли уроки мужества. Были организованы фестивали патриотической песни и праздничные концерты, а также уже ставшие традиционными для праздника легкоатлетические эстафеты.

Ветеранам войны, труженикам тыла, а также жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей в честь 72-й годовщины Великой Победы были перечислены единовременные выплаты. Соответствующий приказ подписал гендиректор Корпорации Михаила Воеводин.

Следует отметить, что основу производства Корпорации составили эвакуированные в 1942 году цехи завода из подмосковной Сетуни. Руководство ВСМПО-Ависма поздравили с 9 мая и тех, кто приехал в Верхнюю Салду вместе с эвакуированным предприятием.