Корпорация ВСМПО-Ависма поздравила участников войныСегодня в 10:22
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И тружеников тыла.
Сотрудники Корпорации ВСМПО-Ависма поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы. Начальники цехов, представители молодежной организации, депутаты-заводчане вместе с представителями профсоюза и студентами побывали в доме каждого фронтовика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Кроме того, при поддержке ВСМПО в школах Верхней Салды прошли уроки мужества. Были организованы фестивали патриотической песни и праздничные концерты, а также уже ставшие традиционными для праздника легкоатлетические эстафеты.
Ветеранам войны, труженикам тыла, а также жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей в честь 72-й годовщины Великой Победы были перечислены единовременные выплаты. Соответствующий приказ подписал гендиректор Корпорации Михаила Воеводин.
Следует отметить, что основу производства Корпорации составили эвакуированные в 1942 году цехи завода из подмосковной Сетуни. Руководство ВСМПО-Ависма поздравили с 9 мая и тех, кто приехал в Верхнюю Салду вместе с эвакуированным предприятием.
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