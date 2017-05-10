До выходных.

Начавшаяся короткая рабочая неделя в Свердловской области будет хмурой.

10-12 мая 2017 года ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Воздух днем в среду прогреется до плюс 21 градуса, в четверг - до 19 градусов выше нуля. В пятницу столбики термометров опустятся до плюс 10-15, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге трудовые будни тоже будут дождливыми - облака затянули небо на все три дня. 10 мая синоптики сулят 19-21 градус тепла. 11 мая - плюс 15-17, 12 мая воздух прогреется до 13-15 градусов. Возможны порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду.