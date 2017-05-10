Проводится прокурорская проверка.

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о травмировании ребенка на детской площадке. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел 3 мая 2017 года. По предварительным данным, ребенок получил рваную рану пальца руки, зацепившись о гвозди, торчавшие из конструкции игровой площадки. Ребенку потребовалась помощь хирурга - ему наложили швы.

Прокуратура устанавливает организацию, ответственную за содержание детской площадки.