"Уральские авиалинии" поддержат российских борцов ушуСегодня в 09:57
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И доставят их на чемпионат Европы.
17-21 мая в Тбилиси пройдет чемпионат Европы по традиционному ушу. В состав российской сборной вошли спортсменки питерского Центра китайской культуры "Диалог" Нина Сафарова и Ольга Меньшикова.
Они выступят в 5 видах программы. Нина Сафарова - Шаолинь, Ба-цзы, Длинная кисть, а Ольга Меньшикова - Фанцзы Цюань и Шуан Цзянь.
Выезд на чемпионат Европы пройдет при поддержке "Уральских авиалиний". Авиакомпания часто выступает партнером спортивных соревнований и оказывает спонсорскую поддержку как начинающим спортсменам, так и уже состоявшимся мастерам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объемам перевозок. Парк воздушных судов состоит из 41 самолета европейского концерна Airbus.
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