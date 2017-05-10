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НЛО следят за американской секретной базойСегодня в 10:28

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Хотели спасти товарищей?

Американские уфологи засекли сферическое НЛО в небе над так называемой "Зоной 51". Видео с горящим летящим шаром над штатом Невада выложили в Сети, передает "Уралинформбюро".

Американская военная база, которую прозвали "Зона 51", прославилась своей секретностью. Официально там занимаются разработкой экспериментальных летательных аппаратов. Полеты над ее территорией запрещены, само существование базы власти Америки признали крайне неохотно. Это породило многочисленные подозрения в секретных разработках. Считается, что база стала опорным пунктом в изучении НЛО. По одной из конспирологических теорий, "Зона 51" возникла на месте падения инопланетного корабля.

Уфологи считают, что замеченное ими НЛО проводило разведывательную миссию. "Тарелки" в небе Невады они замечают регулярно.

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