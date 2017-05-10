НЛО следят за американской секретной базойСегодня в 10:28
- Текст
Хотели спасти товарищей?
Американские уфологи засекли сферическое НЛО в небе над так называемой "Зоной 51". Видео с горящим летящим шаром над штатом Невада выложили в Сети, передает "Уралинформбюро".
Американская военная база, которую прозвали "Зона 51", прославилась своей секретностью. Официально там занимаются разработкой экспериментальных летательных аппаратов. Полеты над ее территорией запрещены, само существование базы власти Америки признали крайне неохотно. Это породило многочисленные подозрения в секретных разработках. Считается, что база стала опорным пунктом в изучении НЛО. По одной из конспирологических теорий, "Зона 51" возникла на месте падения инопланетного корабля.
Уфологи считают, что замеченное ими НЛО проводило разведывательную миссию. "Тарелки" в небе Невады они замечают регулярно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:28
НЛО следят за американской секретной базой
Хотели спасти товарищей?Сегодня в 10:22
Корпорация ВСМПО-Ависма поздравила участников войны
И тружеников тыла.Сегодня в 10:20
В Зауралье автобус расплющил легковушку - трое пострадавших
В том числе беременная женщина.Сегодня в 10:10
Трамп ждет в Белом доме Лаврова
Поговорить об Украине и Сирии.Сегодня в 09:59
На Урале ребенку разодрало руку гвоздями на детской площадке
Проводится прокурорская проверка.Сегодня в 09:57
"Уральские авиалинии" поддержат российских борцов ушу
И доставят их на чемпионат Европы.Сегодня в 09:49
Дожди взяли в осаду Средний Урал
До выходных.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге обстреляли реанимобиль
На Уралмаше.Сегодня в 09:17
Екатеринбуржцы сутки ждали вылета домой из Таиланда
Их увезли в другой аэропорт.Сегодня в 08:47
Президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин
Он набрал более 40% голосов.Сегодня в 08:25
Во время фейерверка в Челябинске снаряд отлетел в толпу
Задело двух женщин.Сегодня в 08:04
Трамп избавился от неугодного директора ФБР
Обвинив в непрофессионализме.06 мая в 13:17
Непарадный Парад Победы собрал сотни екатеринбуржцев
Морозец не помешал.05 мая в 18:37
Южноуральский губернатор остался верен немцам
В выборе машин.05 мая в 18:31
Москва инвестировала в предприятия Среднего Урала 1,5 миллиарда рублей
С начала года.
Главные новости
- Сегодня в 09:18В Екатеринбурге обстреляли реанимобиль
- Сегодня в 09:17Екатеринбуржцы сутки ждали вылета домой из Таиланда
- Сегодня в 08:25Во время фейерверка в Челябинске снаряд отлетел в толпу
- Сегодня в 08:04Трамп избавился от неугодного директора ФБР
- 06 мая в 13:17Непарадный Парад Победы собрал сотни екатеринбуржцев
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.