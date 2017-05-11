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В России подскочили продажи люксовых авто10 мая в 11:42

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На 15%.

Рынок люксовых автомобилей в России вырос на 15,1% - в первом квартале 2017 года было продано 350 машин (304 - годом ранее).

Безусловный лидер - Mercedes-Benz: за квартал реализовано 153 Maybach S-Class. На втором месте - Maserati (111 авто). Замыкает тройку Bentley (59 машин). Также за январь-март состоятельные россияне приобрели 19 новых Rolls-Royce, по 3 Ferrary и Lamborghini, а также 2 Aston Martin, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Порядка 70% покупок пришлось на Москву и Московскую область, передает "Уралинформбюро". Жители Санкт-Петербурга раскошелились на 24 машины, 9 штук продано в Краснодарском крае, 5 - в Кемеровской области.

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