На обломках фамилии погибших.

В Омской области для ремонта дороги рабочие использовали осколки плит с мемориала воинов Великой Отечественной войны. Подтверждающие это фотографии выложены в городском паблике "Типичный Омск", передает "Уралинформбюро".

Ямы на дороге поселка Кормиловка завалили булыжниками. Среди них обнаружились и обломки памятника. На камнях можно отчетливо прочитать фамилии погибших воинов. Большинство пользователей не удержалось от гневных высказываний: "Значит для них это просто камушки... Что ж поделаешь, не чтут люди память о героях... и не задумываются, что среди этих имен могут быть их родственники". Однако не обошлось и без сомневающихся: "Уж как-то складно лежат? Ощущение, что вброс".

Фото: Алена Шишкова /vk.com/omskpub