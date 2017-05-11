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Azur Air заплатит 100 тысяч за задержку рейса из Екатеринбурга10 мая в 11:56

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Более чем на 9 часов.

Авиакомпания Azur Air оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейса из Екатеринбурга в Нячанг.

21 января 2017 года пассажиры более 9 часов ждали вылета на вьетнамский курорт - резервный борт перевозчик не нашел, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

100-тысячный штраф выписан по итогам рассмотрения административного дела по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Кроме того, в результате проверки выяснилось, что Azur Air задержал вылеты по маршрутам Москва - Пунта-Кана и Иркутск - Бангкок.

Azur Air штрафуется регулярно. В частности, за многочасовые задержки рейсов из Екатеринбурга в Пхукет и Бургас с перевозчика было взыскано 20 и 100 тысяч рублей соответственно.

Очередной инцидент произошел накануне: уральцы должны были вылететь из Таиланда в Екатеринбург утром 9 мая, но их отправили домой только сегодня. Лайнер ждут в столице Урала в 14.50.

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