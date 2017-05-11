Потоп в Ишиме приблизился к рекорду 1941 года10 мая в 11:05
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Осталось несколько сантиметров.
Тюменские спасатели 10 мая ожидают подъема уровня воды в реке Ишим до 987 сантиметров. Таким образом будет побит рекордный показатель 1941 года - 985 сантиметров.
В данный момент уровень воды добрался до отметки 979 сантиметров. В зону возможного подтопления попадают 559 жилых домов и свыше 6,7 тысячи садовых участков, сообщили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС.
С 5 мая режим ЧС введен в южной и восточной частях Ишима, прилегающих к руслу реки. В опасной зоне работают 60 сотрудников полиции, более 400 специалистов различных служб, 140 единиц техники, в том числе 32 плавательных средства. Из Екатеринбурга в Ишимский район передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России. Ситуация находится на личном контроле главы региона Владимира Якушева.
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