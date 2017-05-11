Правительство готовится взвинтить цены на лекарства10 мая в 17:22
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Ради производителей.
Стоимость лекарств нижнего ценового сегмента (до 50 рублей) может вырасти на 15%. Порядок ценообразования на самые дешевые медицинские препараты планирует изменить правительство РФ. По данным "Известий", медикаменты начнут дорожать с 1 января 2018 года.
Выступая за изменения схемы ценообразования, кабмин намерен поддержать производителей. Сейчас повышать стоимость на лекарства нижнего ценового сегмента они могут только в пределах инфляции, но само производство дорожает быстрей.
Как отмечают в ФАС, к февралю 2016 года были сняты с производства 197 препаратов стоимостью до 50 рублей из списка жизненно необходимых, передает "Уралинформбюро".
При этом в настоящее время Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения медикаментами. Согласно ей, подорожавшие лекарства некоторые россияне смогут получать бесплатно: препараты будут доступны гражданам с полисом ОМС и рецептом врача. Пробный старт новой системы может быть в том же 2018 году. Пока же бесплатные лекарства доступны лишь льготным категориям граждан.
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