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Работники "РН-Пурнефтегаза" отметили 72-летие Великой Победы10 мая в 12:10

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И возложили цветы к Вечному огню.

Работники ООО "РН-Пурнефтегаз" по традиции отметили 9 мая. Собравшись перед центральным офисом предприятия в Губкинском, нефтяники отведали угощения поваров, развернувших полевую кухню. Можно было попробовать гречневую кашу с тушенкой из оленины, а также подкрепиться горячим чаем на травах и пирожками с яблоком и брусникой.

Затем сотрудники "РН-Пурнефтегаза" с флагами и портретами родственников, погибших на войне, прошли к городской стеле памяти и возложили цветы к Вечному огню.

Кроме того, для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны был организован ужин "Спасибо за Победу", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".

Тех, кто по состоянию здоровья не приняли участие в празднике, навестили сотрудники предприятия, одетые в военную форму. К 9 мая ветеранам вручили подарки – электронные тонометры и продуктовые наборы.

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