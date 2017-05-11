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Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек10 мая в 18:40

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Под Екатеринбургом.

1 июля в Свердловской области пройдет ежегодный областной Сабантуй. Распоряжение об организации всенародных гуляний в честь праздника, знаменующего в национальной культуре татар и башкир окончание весенних полевых работ, подписал врио губернатора Евгений Куйвашев, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона. Традиционно праздник пройдет в селе Кадниково (Сысертский ГО) - на территории загородного клуба "Белая лошадь".

"Программа празднования Сабантуя неизменно будет включать в себя традиционные забавы и развлекательные мероприятия: работу национальных подворий, конные скачки, состязания по борьбе Куреш, лазанье на скорость на столб, бои мешками на бревне, а также праздничный концерт. Победители спортивных состязаний будут награждены призами. Представленные гостям национальные подворья дадут возможность всем желающим поближе познакомиться с обычаями и культурой регионов-участников", - рассказал вице-губернатор Азат Салихов.

С мая по июль 2016 года в рамках Сабантуя в области прошли 37 праздничных мероприятий, в которых приняли участие свыше 10 000 жителей Среднего Урала и гостей из разных регионов России. Согласно прогнозам организаторов, Сабантуй-2017 соберет не меньшее количество гостей.

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