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Купание в кипятке замедляет старение10 мая в 12:44

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По рецепту Конька-Горбунка.

Любители понежиться в горячей ванне стареют позже. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает "Уралинформбюро".

В ходе исследования выяснилось, что горячая ванна снимает стресс, снижая уровень кортизола и гормонов старения. В то же время повышение температуры тела улучшает кровообращение, успокаивает нервную систему и снимает мышечное напряжение. Все это способствует выбросу в кровь эндорфина - гормона счастья.

Кроме того, после пребывания в горячей воде у человека снижается содержание сахара в крови, что в свою очередь является профилактикой диабета.

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