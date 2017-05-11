Желающих подвезти не нашлось.

Ранним утром 10 мая в центре Тюмени поймать машину пыталась абсолютно голая девушка лет 25. Она голосовала на проезжей части улицы 50 лет ВЛКСМ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД.

Желающих подбросить ее не нашлось. За девушкой приехал полицейский экипаж. Как выяснилось, она была под воздействием наркотиков. Ее доставили в больницу.