И "РусГидро".

Школьник Владимир Редченко представил Тюменскую область на конкурсе научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2017). Мероприятие проходило в рамках Международного московского салона образования. Ученик областной физико-математической школы попал в число 60 подростков, отобранных со всей страны.

В рамках секции "Новые материалы и химические технологии" Владимир Редченко представил исследование термокапиллярного механизма прокачки жидкости для систем Lab on a Chip. Эксперты отметили глубину работы, подчеркнув, что проект достоин внедрения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках салона образования тюменцы договорились с молодыми учеными и изобретателями их других регионов о проведении совместных исследований.

Для учеников физико-математической школы теперь открыты двери Южно-Уральского государственного техколледжа, где они могут познакомиться со сталелитейной технологией. Радиоуправляемый спуск груза тюменцы освоят в белозерском Образовательно-досуговом центре "Пирамида", а особенности деривационной микро-ГЭС - в "РусГидро".

Кроме этого, областная физико-математическая школа планирует совместные астрономические проекты с лауреатом премии правительства РФ 2015 года в области образования, директором Подольского астрономического клуба Игорем Царьковым.

Следует отметить, что в Тюменской области уделяется особое внимание поддержке юных инженеров. Кроме физико-математической школы, в регионе действует Центр робототехники и программирования со школьными лабораториями, детский технопарк.