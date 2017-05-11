В Кольцово в полтора раза подорожала парковка10 мая в 15:42
- Текст
Отпускникам придется раскошелиться.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово в полтора раза повысили стоимость длительной экономпарковки. Теперь за неделю пребывания авто на площадке в километре от авиаузла придется отдать 1500 рублей. За каждые последующие сутки по-прежнему будут взимать 100 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в Кольцово.
На более приближенной к аэропорту длительной парковке стоимость осталась прежней - 500 рублей за сутки в первые два дня, с третьего по пятый – 400 рублей в сутки (далее - по 200 рублей). Парковка непосредственно перед терминалами стоит 200 рублей в час.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 мая в 19:58
В Перми 15-летний школьник на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка
На глазах у взрослых.10 мая в 19:36
В Прикамье изнасиловавший школьницу наркоман с ВИЧ сел на 16 лет
Его признали виновным по трем статьям.10 мая в 19:24
17-летний сургутянин до смерти избил мужчину
Его арестовали.10 мая в 19:08
На БАЭС устроят "фильтр" для террористов
По распоряжению правительства.10 мая в 19:08
5-летняя югорчанка погибла в День Победы
Решается вопрос о возбуждении дела.10 мая в 18:55
В Свердловской области отключают батареи
Тепло уйдет до 15 мая.10 мая в 18:53
МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге
На 8 лет.10 мая в 18:52
Екатеринбургские школьники нашли труп мужчины
На Братской.10 мая в 18:49
Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной
В День Победы.10 мая в 18:45
В Югре узаконили новое руководство ЛДПР
На отчетно-выборной конференции.10 мая в 18:44
Екатеринбурженка скончалась в автобусе
На место выехали следователи.10 мая в 18:40
Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек
Под Екатеринбургом.10 мая в 18:33
Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники
Подозреваемые задержаны.10 мая в 18:28
ОНФ проверит многомиллионные траты Зауралья
На благоустройство.10 мая в 18:25
Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации
Он забирал зарплату подчиненного.
Главные новости
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
- 10 мая в 15:19В Прикамье будут судить банду работорговцев
- 10 мая в 13:39Россиянам придется платить за малодетность
- 10 мая в 12:19Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом
- 10 мая в 10:56СКР разбирается в гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.