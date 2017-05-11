Путин ограничил движение автобусов в Екатеринбурге10 мая в 14:18
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На период ЧМ-2018.
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время проведения в стране Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, передает "Уралинформбюро".
Минтранс РФ по согласованию с профильным оперативным штабом должен установить зоны ограничения полетов и запретные для плавания районы акваторий. Также в города, которые примут футбольные баталии, будет запрещен въезд всех пассажирских автобусов кроме рейсовых. При этом транспортные компании должны заранее уведомить контролирующие органы о планируемом въезде.
Ограничения коснутся и повседневной жизни. Так, в день матчей и накануне них предполагается табу на продажу алкоголя в стеклянной таре. Кроме того, будет сформирован список мест, где торговлю спиртным запретят вообще.
Кубок конфедераций по футболу будет проходить с 1 июня по 12 июля 2017 года, чемпионат мира - с 25 мая по 25 июля 2018 года. Екатеринбург примет только матчи мундиаля, а именно - 4 игры группового этапа. Они намечены на 15, 21, 24 и 27 июня.
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