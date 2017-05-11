И Toyota.

Самым популярным на российском рынке подержанных иномарок оказался Ford Focus. За январь - март 2017 года было продано 28 100 таких автомобилей - на 5% больше, чем годом ранее, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

На втором и третьем местах разместилась Toyota. Предпочтение модели Corolla отдали 22 100 россиян (-1%), а бизнес-седану Camry - 16 100 человек (+7%).

На четвертую строчку рейтинга выскочил Hyundai Solaris, продажи которого выросли на 30% - до 15 300 автомобилей за квартал. Результат Chevrolet Niva - 15 100 машин (-3%).

Также в топ-10 иномарок с пробегом вошли Renault Logan (14 900 штук, +2%), Daewoo Nexia (13 600 машин, -6%) и Opel Astra (13 200 штук, +9%). Замыкают список лидеров KIA Rio (12 900 авто, +20%) и Volkswagen Passat (12 100 штук, -2%).

В целом с начала 2017 года объем отечественного рынка подержанных иномарок достиг 794 400 единиц. Это на 2,9% больше, чем год назад.