×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне пересаживаются на подержанные Ford Focus10 мая в 15:08

  • Текст

И Toyota.

Самым популярным на российском рынке подержанных иномарок оказался Ford Focus. За январь - март 2017 года было продано 28 100 таких автомобилей - на 5% больше, чем годом ранее, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

На втором и третьем местах разместилась Toyota. Предпочтение модели Corolla отдали 22 100 россиян (-1%), а бизнес-седану Camry - 16 100 человек (+7%).

На четвертую строчку рейтинга выскочил Hyundai Solaris, продажи которого выросли на 30% - до 15 300 автомобилей за квартал. Результат Chevrolet Niva - 15 100 машин (-3%).

Также в топ-10 иномарок с пробегом вошли Renault Logan (14 900 штук, +2%), Daewoo Nexia (13 600 машин, -6%) и Opel Astra (13 200 штук, +9%). Замыкают список лидеров KIA Rio (12 900 авто, +20%) и Volkswagen Passat (12 100 штук, -2%).

В целом с начала 2017 года объем отечественного рынка подержанных иномарок достиг 794 400 единиц. Это на 2,9% больше, чем год назад.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×