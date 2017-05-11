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К ЧМ-2018 в Екатеринбурге отремонтируют более 2000 зданий10 мая в 16:17

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От Эльмаша до Химмаша.

Больше двух тысяч домов в столице Урала приведут в подобающий вид к ЧМ-2018. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб.

В списке 2065 зданий на ВИЗе, Юго-Западе, Ботанике, Химмаше, Уралмаше, Эльмаше и во Втузгородке. Специальная комиссия проверит их состояние до конца мая. А до 20 июня собственникам зданий направят уведомление о необходимом ремонте, на который они обязаны изыскать средства, сообщает "Уралинформбюро".

В преддверии мундиаля также отремонтируют фасады объектов культурного наследия, например, здания Облисполкома на площади Труда, памятников конструктивизма на Ленина и 8 Марта.

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