От Эльмаша до Химмаша.

Больше двух тысяч домов в столице Урала приведут в подобающий вид к ЧМ-2018. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб.

В списке 2065 зданий на ВИЗе, Юго-Западе, Ботанике, Химмаше, Уралмаше, Эльмаше и во Втузгородке. Специальная комиссия проверит их состояние до конца мая. А до 20 июня собственникам зданий направят уведомление о необходимом ремонте, на который они обязаны изыскать средства, сообщает "Уралинформбюро".

В преддверии мундиаля также отремонтируют фасады объектов культурного наследия, например, здания Облисполкома на площади Труда, памятников конструктивизма на Ленина и 8 Марта.