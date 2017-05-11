×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


iPhone 8 выпустят на рынок в октябре10 мая в 15:31

  • Текст

Россиянам он обойдется в 60 тысяч.

Новый флагманский гаджет от Apple - iPhone 8 поступит в продажу в октябре 2017 года. Официальный релиз смартфона намечен на сентябрь, передает "Уралинформбюро".

Согласно прогнозам, iPhone 8 будет иметь функцию распознавания по радужной оболочке глаза, а также сканеры лица и отпечатков пальцев. Последний обещают встроить в экран. На задней панели устройства разместят двухлинзовую фотокамеру, фронтальная же сможет снимать в 3D-формате.

Безрамочный дисплей и стеклянный корпус позволят гаджету заряжаться дистанционно.

Предполагается, что российские поклонники Apple смогут приобрести новинку за 55-60 тысяч рублей.

Ранее по теме:
Новинка от Apple будет похожа на первый iPhone

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×