Россиянам он обойдется в 60 тысяч.

Новый флагманский гаджет от Apple - iPhone 8 поступит в продажу в октябре 2017 года. Официальный релиз смартфона намечен на сентябрь, передает "Уралинформбюро".

Согласно прогнозам, iPhone 8 будет иметь функцию распознавания по радужной оболочке глаза, а также сканеры лица и отпечатков пальцев. Последний обещают встроить в экран. На задней панели устройства разместят двухлинзовую фотокамеру, фронтальная же сможет снимать в 3D-формате.

Безрамочный дисплей и стеклянный корпус позволят гаджету заряжаться дистанционно.

Предполагается, что российские поклонники Apple смогут приобрести новинку за 55-60 тысяч рублей.

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