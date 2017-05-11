В больнице более 20 человек.

В Тюменской области с подозрением на менингит госпитализировано 24 ребенка. Вспышка заболевания зарегистрирована в селе Тюнево, признаки заражения наблюдаются у воспитанников детского сада и учащихся местной школы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, первые обращения начали поступать 5 мая 2017 года. Детей госпитализировали в региональную инфекционную больницу.

На сегодняшний день одного ребенка уже выписали. Все больные чувствуют себя удовлетворительно. Лечение проходит быстро, так как у детей неопасная форма заболевания.

Кроме того, врачи инфекционной больницы дважды выезжали в Тюнево чтобы осмотреть детей в группе риска. Аналогичную поездку совершили сотрудники областного управления Роспотребнадзора.