Внезапно разбогатевшие россияне не бросят работу10 мая в 16:46
- Текст
Каждый третий готов остаться на прежней должности.
35% российских работников готовы остаться на прежней должности даже при условии внезапного обогащения. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
Всего были опрошены работники 85 российских компаний, чей оборот превышает 100 миллионов рублей в год. Каждому задавался вопрос, чем бы они занялись, если бы неожиданно разбогатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
35% опрошенных ответили, что остались бы на занимаемой должности. Четверть попробовали бы себя в новых сферах, 11% посвятили бы жизнь хобби, 10% отправились в путешествие, 9% отказались бы от работы вовсе, а 2% занялись благотворительностью.
Исследование ВЦИОМ показало немного другой расклад. Согласно опросу, 79% работников в России продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безработную жизнь безбедно. При этом 60% опрошенных остались бы на прежнем месте, а 19% - поспешили бы сменить работодателя, столько же - уволились.
Пятая часть опрошенных готовы работать из-за возможности общения с коллегами, 19% нравится заниматься любимым делом, 13% получают хорошие деньги, 9% ценят необрименительный график, а 8% считают свою службу интересной. Большая часть опрошенных (86%) удовлетворены работой.
"Россияне находятся в шестерке самых работающих наций и найдут себе занятие в любом случае, но не всегда оно будет связано с занимаемой в данный момент позицией. Тем не менее, треть респондентов, по их уверению, продолжат работать на прежнем месте. Среди основных причин интерес к любимому делу и общение с коллегами", - пояснила директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.
Следует отметить, что проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" запущен в марте 2016 года. "АльфаСтрахование" создала его в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия и порталом HeadHunter. Он объединяет HR-директоров, экспертов в области управления персоналом, акционеров и руководителей компании.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 мая в 19:58
В Перми 15-летний школьник на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка
На глазах у взрослых.10 мая в 19:36
В Прикамье изнасиловавший школьницу наркоман с ВИЧ сел на 16 лет
Его признали виновным по трем статьям.10 мая в 19:24
17-летний сургутянин до смерти избил мужчину
Его арестовали.10 мая в 19:08
На БАЭС устроят "фильтр" для террористов
По распоряжению правительства.10 мая в 19:08
5-летняя югорчанка погибла в День Победы
Решается вопрос о возбуждении дела.10 мая в 18:55
В Свердловской области отключают батареи
Тепло уйдет до 15 мая.10 мая в 18:53
МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге
На 8 лет.10 мая в 18:52
Екатеринбургские школьники нашли труп мужчины
На Братской.10 мая в 18:49
Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной
В День Победы.10 мая в 18:45
В Югре узаконили новое руководство ЛДПР
На отчетно-выборной конференции.10 мая в 18:44
Екатеринбурженка скончалась в автобусе
На место выехали следователи.10 мая в 18:40
Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек
Под Екатеринбургом.10 мая в 18:33
Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники
Подозреваемые задержаны.10 мая в 18:28
ОНФ проверит многомиллионные траты Зауралья
На благоустройство.10 мая в 18:25
Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации
Он забирал зарплату подчиненного.
Главные новости
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
- 10 мая в 15:19В Прикамье будут судить банду работорговцев
- 10 мая в 13:39Россиянам придется платить за малодетность
- 10 мая в 12:19Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом
- 10 мая в 10:56СКР разбирается в гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.