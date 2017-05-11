Каждый третий готов остаться на прежней должности.

35% российских работников готовы остаться на прежней должности даже при условии внезапного обогащения. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Всего были опрошены работники 85 российских компаний, чей оборот превышает 100 миллионов рублей в год. Каждому задавался вопрос, чем бы они занялись, если бы неожиданно разбогатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

35% опрошенных ответили, что остались бы на занимаемой должности. Четверть попробовали бы себя в новых сферах, 11% посвятили бы жизнь хобби, 10% отправились в путешествие, 9% отказались бы от работы вовсе, а 2% занялись благотворительностью.

Исследование ВЦИОМ показало немного другой расклад. Согласно опросу, 79% работников в России продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безработную жизнь безбедно. При этом 60% опрошенных остались бы на прежнем месте, а 19% - поспешили бы сменить работодателя, столько же - уволились.

Пятая часть опрошенных готовы работать из-за возможности общения с коллегами, 19% нравится заниматься любимым делом, 13% получают хорошие деньги, 9% ценят необрименительный график, а 8% считают свою службу интересной. Большая часть опрошенных (86%) удовлетворены работой.

"Россияне находятся в шестерке самых работающих наций и найдут себе занятие в любом случае, но не всегда оно будет связано с занимаемой в данный момент позицией. Тем не менее, треть респондентов, по их уверению, продолжат работать на прежнем месте. Среди основных причин интерес к любимому делу и общение с коллегами", - пояснила директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Следует отметить, что проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" запущен в марте 2016 года. "АльфаСтрахование" создала его в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия и порталом HeadHunter. Он объединяет HR-директоров, экспертов в области управления персоналом, акционеров и руководителей компании.