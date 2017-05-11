Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной10 мая в 18:49
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В День Победы.
Волонтеры Среднего Урала приняли участие в десятках мероприятий в честь празднования Дня Победы.
9 мая только в Екатеринбурге порядка 1000 специально обученных добровольцев были заняты в организации и проведении Парада Победы и остальных праздничных мероприятий.
В Ревде учащиеся местного филиала Свердловского областного медколлежда присоединилась к команде "Волонтеры Победы". В рамках акции "Вспомним всех поименно!" молодые люди помогали горожанам найти захоронения родных, пропавших без вести или погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Получив запрос, волонтеры обрабатывали его на специальных сайтах. Из 44 обращений родственников удалось разыскать почти в половине случаев. Ревдинцы, получившие долгожданную информацию, благодарили помощников со слезами на глазах.
Работа по розыску мест захоронения продолжится до конца мая, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Добровольцы из Верхней Салды в преддверии Дня Победы провели субботник у памятника героям гражданской войны. Активисты очистили сквер от мусора, убрали сухую траву и листья, собрали разбитое стекло. В ближайшее время они облагородят территорию и посадят цветы.
Волонтеры подчеркивают, памятник требует серьезной реставрации. "Сейчас мы готовим обращение в администрацию городского округа, в котором будем просить поставить его в очередь на плановую реконструкцию. А пока наша главная задача - поддерживать порядок и чистоту", - поделились активисты.
Помимо традиционного участия в митингах и встречах, возложении цветов к памятникам, добровольцы помогали в организации спортивных и образовательных мероприятий.
Так, в Екатеринбурге в течение нескольких дней 120 волонтеров центра "Сила Урала" обеспечивали проведение мероприятий в рамках международного турнира по профессиональному боксу и ММА "День Победы 72". Среди зрителей состязаний, прошедших при поддержке врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, были и ветераны.
Стоит отметить, что 2017 год был объявлен главой Среднего Урала Годом добровольцев. В связи с этим практически ежедневно в регионе проходят акции и мероприятия, посвященные добровольческому движению. Недавно завершилась серия двухдневных форумов, которые были организованы во всех округах Свердловской области. А вскоре руководители добровольческих отрядов со всей России соберутся на базе лагеря "Таватуй".
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