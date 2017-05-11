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В Свердловской области отключают батареи10 мая в 18:55

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Тепло уйдет до 15 мая.

Муниципалитеты Свердловской области приступили к завершению отопительного сезона. В большинстве территорий отключение батарей пройдет с 10 по 15 мая.

"В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг потребителям, завершение отопительного сезона допускается в период, когда на протяжении 5 дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет не ниже плюс 8 градусов", - пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Стоит отметить, что решение о точной дате завершения отопительного сезона чиновниками будет приниматься отдельно по каждому из муниципалитетов области.

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