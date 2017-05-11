Четвертый год подряд.

Работники "Газпром добыча Ямбург" приняли участие в мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая в Новом Уренгое у монумента "Лента Славы" на площади Памяти газодобытчики возложили цветы к Вечному огню. 9 мая состоялось праздничное шествие, в котором участвовали первые руководители компании, специалисты управлений, служб и отделов ООО "Газпром добыча Ямбург".

Праздничную колонну традиционно возглавили легендарные машины Второй мировой – советский ГАЗ-67 и американский "Виллис" с артиллерийскими пушками 45-го калибра. В кузове грузовика ГАЗ-ММ проехали работники филиала "Служба корпоративной защиты" в военной форме. Украшением праздничного эскорта стали культовые советские легковые автомобили ГАЗ-М20 "Победа" и ГАЗ-М1.

Кроме того, сотрудники предприятия прошли по Ленинградскому проспекту с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Во всероссийской акции "Бессмертный полк" коллектив "Газпром добыча Ямбург" участвует с 2014 года. В этом году к ней присоединились около 100 работников Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Инициатором мероприятия выступил Совет ветеранов боевых действий предприятия.

Вахтовики Заполярного месторождения промаршировали колонной в поселке Тазовском, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

"Мы по велению сердца идем к Вечному огню, на праздничные шествия выходим с портретами победителей, собираем растерянные во времени факты о тех, кто приближал Победу, с благодарностью, вниманием и заботой относимся к живущим рядом ветеранам", - отметил гендиректор ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно.