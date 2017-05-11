По распоряжению правительства.

Зоны безопасности с особым правовым режимом появятся на всех российских АЭС. Такая мера предусмотрена распоряжением правительства РФ с целью повышения антитеррористической защищенности объектов.

В списке, опубликованном на официальном портале правовой информации, названа и Белоярская атомная станция (Заречный, Свердловская область) с ее ядерными установками, хранилищами радиоактивных отходов, радиационными источниками и пунктами хранения ядерных материалов.

"Эта мера абсолютно оправдана и своевременна," — считает заслуженный ветеран БАЭС, специалист по эксплуатации и безопасности реакторов Станислав Киселев. В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" он высказал сомнение в том, что группе террористов по силам устроить на станции атомный взрыв, но и попытки ядерного шантажа, получения некоего политического резонанса на фоне проникновения на территорию АЭС должны быть пресечены.

По мнению эксперта, зоны безопасности для каждой АЭС следует разработать индивидуально с учетом характера местности и целого ряда иных вводных — только тогда будет достигнут должный эффект.

Во время боевых действий в Чечне и общего обострения террористической угрозы, вспоминает Станислав Киселев, уже вводились блок-посты на подъездах к Заречному. Проверка документов и выборочный досмотр транспорта, считает ветеран, сыграли свою роль: не только дали понять потенциальным террористам, что соваться на объект не стоит, но и помогли выявить случаи незаконной перевозки оружия и наркотиков.