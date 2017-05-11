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Даниила Дондурея проводят в последний путь 14 маяСегодня в 08:09

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Кинокритик ушел из жизни на 69-м году.

Прощание с кинокритиком Даниилом Дондуреем, скончавшимся на 69-м году жизни в Израиле, состоится в Москве 14 мая. Траурная церемония в Центральном доме литераторов начнется в полдень.

Даниил Дондурей скончался 10 мая в больнице, не дожив 10 дней до своего дня рождения, передает "Уралинформбюро". Он почти четверть века был главным редактором журнала "Искусство кино". Публиковал научные сборники по социологии культуры, истории изобразительного искусства, театра и кино. Входил в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. В 2016 году стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника" - "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

"Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! [...] Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются. [...] Эти фото я сделал прошлой осенью, когда специально пригласил Даню на пару дней до начала Артдокфеста в Риге, что бы его познакомить с Далай Ламой. Сам я не верю в реинкарна́цию, но зная про Данину болезнь готов был поверить во что угодно. Прощай друг!" - написал на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

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