×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МВД купит самолет с VIP-апартаментамиСегодня в 09:01

  • Текст

За 1,7 миллиарда рублей.

МВД России разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение Ту-204-300. Начальная цена - 1,7 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Самолет, выпущенный не позже 2005 года, должен вмещать 55 человек. В одном из трех салонов предполагаются апартаменты для так называемого главного пассажира. VIP-зона предусматривает наличие двуспальной кровати, гардероба, рабочего кабинета с трехместным диваном и уборной.

Второй салон предусмотрен для переговоров - со столами, креслами повышенной комфортности и пятиместным диваном. В третьем должны быть места бизнес- и экономкласса.

Предполагаемая дальность перелета - Москва - Владивосток и Москва - Петропавловск-Камчатский. Лайнер должен поступить в распоряжение МВД до 1 декабря 2018 года.

Заявки будут принимать до 1 июня, аукцион состоится 13 июня.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×