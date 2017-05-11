За 1,7 миллиарда рублей.

МВД России разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение Ту-204-300. Начальная цена - 1,7 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Самолет, выпущенный не позже 2005 года, должен вмещать 55 человек. В одном из трех салонов предполагаются апартаменты для так называемого главного пассажира. VIP-зона предусматривает наличие двуспальной кровати, гардероба, рабочего кабинета с трехместным диваном и уборной.

Второй салон предусмотрен для переговоров - со столами, креслами повышенной комфортности и пятиместным диваном. В третьем должны быть места бизнес- и экономкласса.

Предполагаемая дальность перелета - Москва - Владивосток и Москва - Петропавловск-Камчатский. Лайнер должен поступить в распоряжение МВД до 1 декабря 2018 года.

Заявки будут принимать до 1 июня, аукцион состоится 13 июня.