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В Тюмени наградили шестую победительницу акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 10:34

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Она получила мультиварку.

В Тюмени определен шестой победитель акции "Онлайн-плательщик", организованной Энергосбытовой компанией "Восток" и Единым расчетным центром "Прогресс". Мультиварку выиграла Людмила Коломасова.

"Я все больше убеждаюсь, что наши желания исполняются. Стоит только проговорить или подумать, а потом просто забыть. У нас дома есть мультиварка, но она уже старенькая, и мы недавно обсуждали, что было бы неплохо новую, да и чтобы функций побольше. И тут звонят из Энергосбытовой компании "Восток", - рассказывает Людмила Коломасова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", их клиентка регулярно передает показания прибора учета, который установлен на даче в ДНТ "Энергия" на 5 километре Велижанского тракта в Тюмени, и оплачивает счета в Личном кабинете.

Следует отметить, что акция "Онлайн-плательщик" продлится до 1 июля 2017 года. Любой может стать счастливым обладателем ноутбука, аэрогриля или мультиварки. Нужно всего лишь вовремя платить и передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте "Тюменьэнергосбыта". C условиями акции можно ознакомиться на сайте.

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