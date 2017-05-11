В Тюмени наградили шестую победительницу акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 10:34
- Текст
Она получила мультиварку.
В Тюмени определен шестой победитель акции "Онлайн-плательщик", организованной Энергосбытовой компанией "Восток" и Единым расчетным центром "Прогресс". Мультиварку выиграла Людмила Коломасова.
"Я все больше убеждаюсь, что наши желания исполняются. Стоит только проговорить или подумать, а потом просто забыть. У нас дома есть мультиварка, но она уже старенькая, и мы недавно обсуждали, что было бы неплохо новую, да и чтобы функций побольше. И тут звонят из Энергосбытовой компании "Восток", - рассказывает Людмила Коломасова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", их клиентка регулярно передает показания прибора учета, который установлен на даче в ДНТ "Энергия" на 5 километре Велижанского тракта в Тюмени, и оплачивает счета в Личном кабинете.
Следует отметить, что акция "Онлайн-плательщик" продлится до 1 июля 2017 года. Любой может стать счастливым обладателем ноутбука, аэрогриля или мультиварки. Нужно всего лишь вовремя платить и передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте "Тюменьэнергосбыта". C условиями акции можно ознакомиться на сайте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:03
Тюменцы и немцы наметят проекты по нефтегазохимии
И логистике.Сегодня в 11:45
На МРОТ можно будет прожить спустя 2 года
Пообещал Медведев.Сегодня в 11:27
В Екатеринбурге на площади 600 "квадратов" полыхал ангар
Его тушили три десятка пожарных.Сегодня в 11:25
Вице-мэр Сургута уступил свое кресло москвичу
Вернувшись на прежнюю должность.Сегодня в 11:21
У 40% екатеринбуржцев денег хватает только на еду
Еще 6% горожан считают каждую копейку.Сегодня в 11:15
На ММК завершилась генеральная уборка
Длившаяся месяц.Сегодня в 11:05
Совладелец "Комсомолки" нацелился на покупку РБК
Ради "репутационной поддержки".Сегодня в 10:40
Спасатели нашли тело четвертого рыбака под Невьянском
Который утонул 6 мая.Сегодня в 10:34
В Тюмени наградили шестую победительницу акции "Онлайн-плательщик"
Она получила мультиварку.Сегодня в 10:30
Челябинцы подключились к розыску насильника
Он напал на девушку в подъезде.Сегодня в 10:27
Екатеринбуржец пострадал при пожаре в лакокрасочном цехе
Огонь охватил 30 "квадратов".Сегодня в 10:24
На Ямале спасатель снял детей со льдины посреди двора
Школьники застряли в огромной луже.Сегодня в 10:16
Новые Boeing не пустят в небо
Из-за возможных проблем с двигателями.Сегодня в 10:15
Работники РМК чествовали ветеранов войны
И тружеников тыла.Сегодня в 10:10
Россияне смогут найти могилу по карте
Проложив точный маршрут.
Главные новости
- Сегодня в 10:10Россияне смогут найти могилу по карте
- Сегодня в 09:01МВД купит самолет с VIP-апартаментами
- Сегодня в 08:31Туристы из Перми едва не погибли в каньоне в Абхазии
- Сегодня в 08:09Даниила Дондурея проводят в последний путь 14 мая
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.