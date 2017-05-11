Под знаменами артиллерии.

Антипинский НПЗ, базовый производственный актив Группы компаний "Новый Поток", участвовал в тюменском Параде, посвященном празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

200 заводчан прошли по улице Республики в составе общегородской колонны. Участники Парада представляли различные виды и рода войск Советской Армии. Так, Антипинский НПЗ прошел под знаменами артиллерии. Колонну возглавила боевая машина реактивной артиллерии, известная как легендарная "Катюша", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний "Новый Поток".

Совместно Военным комиссариатом Ленинского административного округа Тюмени предприятие поздравило пенсионеров Минобороны РФ, вручив им подарки. Кроме того, Советом трудового коллектива НПЗ был организован сбор средств и закуплена бытовая техника для ветеранов ВОВ.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Кроме нефтяных месторождений, она объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 году в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых проектов в регионах присутствия компании.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ. Установленная мощность переработки завода превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина - достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута.

Предприятие подключено к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.