Россияне смогут найти могилу по картеСегодня в 10:10
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Проложив точный маршрут.
В России заработала цифровая карта захоронений. Пока что "Кладбищароссии.рф" охватили лишь Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Создателем проекта стало ООО "РусКладбища". Чтобы база захоронений по всей стране была наиболее полной, Роскомнадзор выдал компании разрешение на обработку персональных данных.
Для поиска сведений в специальной форме на сайте нужно ввести фамилию, имя и отчество конкретного человека либо даты рождения и смерти. Список всех могил, включающий обычные кладбища, мемориалы и воинские захоронения, пользователям не доступен. Чуть позже место на кладбище можно будет увидеть на карте и проложить точный маршрут.
"Все данные мы и собираем, и проверяем вручную", - рассказал "Известиям" гендиректор ООО "РусКладбища" Максим Логанов.
В дальнейшем на сайте появится реклама различных ритуальных услуг.
Ранее идею о создании интернет-реестра погостов подавал Минстрой РФ, но дальше слов дело так и не пошло. На сегодня существуют порядка десяти подобных частных проектов в разных регионах страны, которые не объединены в общую базу, передает "Уралинформбюро".
Единственная государственная база захоронений находится в ведении Минобороны РФ. На портале "Мемориал" размещены сведения о погибших солдатах Великой Отечественной войны.
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Да, это очень правильно. Увы, многие родственники не могут найти могилы, если долго не приходят на кладбище. И не всегда они не приходят на кладбища по каким-то неуважительным причинам, иногда просто не могут. Я давно хотела, чтобы такое было и вот вроде бы свершается. Но надо это делать поскорее, а не так, как обычно у нас в России делается - много разговоров на тему и очень мало результата.ответить
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Россияне смогут найти могилу по карте
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