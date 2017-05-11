Проложив точный маршрут.

В России заработала цифровая карта захоронений. Пока что "Кладбищароссии.рф" охватили лишь Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Создателем проекта стало ООО "РусКладбища". Чтобы база захоронений по всей стране была наиболее полной, Роскомнадзор выдал компании разрешение на обработку персональных данных.

Для поиска сведений в специальной форме на сайте нужно ввести фамилию, имя и отчество конкретного человека либо даты рождения и смерти. Список всех могил, включающий обычные кладбища, мемориалы и воинские захоронения, пользователям не доступен. Чуть позже место на кладбище можно будет увидеть на карте и проложить точный маршрут.

"Все данные мы и собираем, и проверяем вручную", - рассказал "Известиям" гендиректор ООО "РусКладбища" Максим Логанов.

В дальнейшем на сайте появится реклама различных ритуальных услуг.

Ранее идею о создании интернет-реестра погостов подавал Минстрой РФ, но дальше слов дело так и не пошло. На сегодня существуют порядка десяти подобных частных проектов в разных регионах страны, которые не объединены в общую базу, передает "Уралинформбюро".

Единственная государственная база захоронений находится в ведении Минобороны РФ. На портале "Мемориал" размещены сведения о погибших солдатах Великой Отечественной войны.