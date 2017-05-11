×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новые Boeing не пустят в небоСегодня в 10:16

  • Текст

Из-за возможных проблем с двигателями.

Американская корпорация Boeing приостановила испытания самолетов 737 MAX из-за возможных проблем с двигателем, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на агентство Associated Press.

Согласно сообщению компании, производитель двигателей для нового лайнера - CFM International уведомил Boeing о возможных неисправностях, тогда как сами авиастроители заявляют, что никаких проблем во время испытаний 737 MAX обнаружено не было.

Несмотря на возникшие проблемы, компания по-прежнему планирует осуществить первые поставки новинки уже в конце мая 2017 года. Производство этих самолетов продолжится, передает "Уралинформбюро". 737 MAX пришел на замену более старой линейке Boeing 737 Next Generation. Основное новшество - использование более мощных двигателей Leap-1B, снижающих потребление топлива.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×