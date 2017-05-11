Из-за возможных проблем с двигателями.

Американская корпорация Boeing приостановила испытания самолетов 737 MAX из-за возможных проблем с двигателем, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на агентство Associated Press.

Согласно сообщению компании, производитель двигателей для нового лайнера - CFM International уведомил Boeing о возможных неисправностях, тогда как сами авиастроители заявляют, что никаких проблем во время испытаний 737 MAX обнаружено не было.

Несмотря на возникшие проблемы, компания по-прежнему планирует осуществить первые поставки новинки уже в конце мая 2017 года. Производство этих самолетов продолжится, передает "Уралинформбюро". 737 MAX пришел на замену более старой линейке Boeing 737 Next Generation. Основное новшество - использование более мощных двигателей Leap-1B, снижающих потребление топлива.