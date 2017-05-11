И тружеников тыла.

Предприятия Русской медной компании отметили День Победы. К 72-летию войны в Покровском Соборе Великого Новгорода были установлены 3 мемориальные плиты в память об участниках ВОВ. На них увековечены имена 27 ветеранов. Благотворительную помощь проекту оказал "Новгородский металлургический завод" (входит в РМК).

Торжественной открытие мемориала состоялось 3 мая. Митрополит Новгородский и Старорусский Лев освятил часовню великомученика Георгия Победоносца и провел панихиду по погибшим солдатам и офицерам Великой Отечественной войны.

Кроме того, вместе со школьниками металлурги привели в порядок мемориал в память о танкистах, защищавших Великий Новгород в 1941 году. 5 мая у монумента состоялся торжественный митинг. Металлурги и школьники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Чествовали ветеранов и работники "Кыштымского медеэлектролитного завода". В заводском клубе "Ветеран" для участников войны, тружеников тыла и ветеранов труда выступили артисты вокального ансамбля "Добрая примета" ДК металлургов. В завершении праздника кыштымские ветераны, вспомнив молодость, пели и танцевали под баян.

ЗАО "Карабашмедь" организовало вечер для участников войны. В военные годы одно из подразделений этого предприятия был перепрофилировано в спеццех, где производились снаряды для легендарных "Катюш". Сейчас на учете в ветеранской организации завода состоит 6 ветеранов войны и 23 труженика тыла. "Карабашмедь" всегда поздравляет их с юбилеями, выделяет путевки в санатории.

Следует отметить, что накануне праздника ветераны войны получили от РМК по 30 000 рублей, тыловики - по 20 000 рублей.