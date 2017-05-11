Талоны на еду в России введут после 2018 годаСегодня в 12:10
- Текст
- Комментарии (1)
Потребуется порядка 300 миллиардов рублей.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал приблизительный срок старта программы продовольственной помощи малоимущим. По его словам, выпуск специальных талонов на продукты начнут не ранее 2018 года.
"У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром (Антоном Силуановым - прим.ред.), и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания", - цитирует ТАСС Мантурова.
Сейчас ведутся переговоры по источникам финансирования программы. По предварительным данным, она обойдется по меньшей мере в 300 миллиардов рублей. По талонам можно получать любые продукты отечественного производства, кроме алкоголя и табака.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Т.е. до выборов пусть народ вымирает. а после выборов будет продолжаться гарантированная нищета населения.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 20:37
9 мая День Победы впервые встретили в Уругвае
Благодаря российской компании.Сегодня в 19:55
Траты россиян достигли минимума за последние 5 лет
Затягивать пояса дальше некуда.Сегодня в 19:32
Google выплатила ФАС 438 миллионов рублей штрафа
По жалобе "Яндекса".Сегодня в 19:04
В Перми директора предприятия обвинили в гибели двух сотрудниц
Во время пожара.Сегодня в 18:54
Пермяк сел на 10 лет за убийство продавца павильона
Которая не продала ему спиртное.Сегодня в 18:50
Портреты посетителей "ИННОПРОМа" напечатают на 3D-принтере
Резиденты технопарка "Университетский".Сегодня в 18:46
Льготное автокредитование в России продлили до конца года
На программу запланировали 10 миллиардов.Сегодня в 18:38
Жительницу Нового Уренгоя забили до смерти в день рождения
На скамье подозреваемых - сожитель.Сегодня в 18:29
ЕС заманивает украинцев безвизовой "морковкой на веревочке"
Без права на работу.Сегодня в 18:28
Рассыпающиеся челябинские скорые заменят "Газелями"
В планах - купить 25 машин.Сегодня в 18:22
На обустройство набережной Исети "подтянули" частных застройщиков
Левый оденут в гранит, правый — поднимут.Сегодня в 18:08
Директор тюменского завода утаил от налоговиков 5,7 миллиона
Теперь его ждет суд.Сегодня в 18:02
Под Миассом в ДТП с фурой погибла чета пенсионеров
Тела доставали спасатели.Сегодня в 18:00
Матвиенко выступила за льготы "детям войны"
Что скажут свердловские единороссы?Сегодня в 17:41
На Ямале нашли труп полицейского
С поврежденной сонной артерией.
Главные новости
- Сегодня в 17:29УВЗ не отказывается от идеи сбыть транспортную "дочку"
- Сегодня в 15:37Оппонентом Куйвашева на праймериз ЕР назначен Шептий
- Сегодня в 14:10Якоб избавится от скандальных МУПов
- Сегодня в 13:29Приговор покемонолову Соколовскому
- Сегодня в 13:0880% импортеров вин в РФ выживут с рынка
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.