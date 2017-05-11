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Талоны на еду в России введут после 2018 годаСегодня в 12:10

Потребуется порядка 300 миллиардов рублей.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал приблизительный срок старта программы продовольственной помощи малоимущим. По его словам, выпуск специальных талонов на продукты начнут не ранее 2018 года.

"У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром (Антоном Силуановым - прим.ред.), и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания", - цитирует ТАСС Мантурова.

Сейчас ведутся переговоры по источникам финансирования программы. По предварительным данным, она обойдется по меньшей мере в 300 миллиардов рублей. По талонам можно получать любые продукты отечественного производства, кроме алкоголя и табака.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
так? Сегодня в 14:44

Т.е. до выборов пусть народ вымирает. а после выборов будет продолжаться гарантированная нищета населения.

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