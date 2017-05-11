Потребуется порядка 300 миллиардов рублей.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал приблизительный срок старта программы продовольственной помощи малоимущим. По его словам, выпуск специальных талонов на продукты начнут не ранее 2018 года.

"У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром (Антоном Силуановым - прим.ред.), и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания", - цитирует ТАСС Мантурова.

Сейчас ведутся переговоры по источникам финансирования программы. По предварительным данным, она обойдется по меньшей мере в 300 миллиардов рублей. По талонам можно получать любые продукты отечественного производства, кроме алкоголя и табака.