Длившаяся месяц.

На Магнитогорском металлургическом комбинате завершился традиционный месячник по благоустройству территории. В нем участвовали более 7 500 человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Магнитки, в течение апреля в соответствии с графиком структурные подразделения комбината, дочерние обществ Группы ОАО "ММК" провели субботники.

От мусора очищены 750 гектаров газонов и 360 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в порядок приведены зеленые насаждения и обочины автодорог, покрашены бордюры и ограждения.

Сейчас работы по благоустройству продолжаются. Наносится дорожная разметка, клумбы готовят к высадке цветов, которая запланирована на конц мая.