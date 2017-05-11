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На ММК завершилась генеральная уборкаСегодня в 11:15

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Длившаяся месяц.

На Магнитогорском металлургическом комбинате завершился традиционный месячник по благоустройству территории. В нем участвовали более 7 500 человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Магнитки, в течение апреля в соответствии с графиком структурные подразделения комбината, дочерние обществ Группы ОАО "ММК" провели субботники.

От мусора очищены 750 гектаров газонов и 360 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также в порядок приведены зеленые насаждения и обочины автодорог, покрашены бордюры и ограждения.

Сейчас работы по благоустройству продолжаются. Наносится дорожная разметка, клумбы готовят к высадке цветов, которая запланирована на конц мая.

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