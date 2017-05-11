Еще 6% горожан считают каждую копейку.

Жители столицы Урала уверены, что бедность наступает, когда доходы семьи падают ниже 20 508 рублей на человека. Таковы итоги соцопроса, проведенного порталом "Зарплата.ру", передает "Уралинформбюро".

Большие запросы только у москвичей, где порог бедности - 23 787 рублей. В среднем по стране названа сумма в 18 312 рублей.

На сегодня 22% екатеринбуржцев могут без проблем отправиться в магазин за продуктами, одеждой и бытовой техникой. Каждый третий респондент заявил, что задумается над покупкой стиральной машинки или холодильника. 39% опрошенных денег хватает только на продукты, а еще 6% горожан не могут наскрести даже на них.

Ранее Свердловскстат рапортовал, что средняя зарплата по региону выросла на 3,8%, составив 32 500 рублей. Тем временем реальные доходы населения упали на 1,3%.