Мусорного и похоронного.

Скандальные муниципальные предприятия Екатеринбурга - мусорная "Спецавтобаза" и похоронный "Комбинат спецобслуживания" (КСО) - уйдут с молотка до 2019 года. МУПы включены в программу приватизации городского имущества, передает "Уралинформбюро".

Незапятнанной репутацию обоих предприятий не назовешь. Комбинат спецобслуживания привлек внимание следователей в минувшем году: в офисах КСО и МКУ "Служба городских кладбищ" синхронно прошли обыски в рамках расследования фактов незаконных поборов на кладбищах.

"Спецавтобаза" известна тем, что занимается отловом бродячих собак. Справиться с этой проблемой пока не удается. Только за минувший год псы покусали 1025 человек. У прокуратуры были претензии к "Спецавтобазе" и в связи с незаконным складированием отходов на Широкореченском полигоне.

Вместе с тем "Спецавтобаза" весьма привлекательна для коммерсантов тем, что может стать региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Последнему пойдут платежи, которые будут собирать с населения по аналогии со взносами на капремонт.

Стоит добавить, что администрация Екатеринбурга также намерена передать в частные руки 10 нежилых помещений, МУП "ТД "Железнодорожный" и МУП "Уралбиомед", занимающиеся розничной продажей продуктов питания.

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