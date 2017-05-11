Пообещал Медведев.

Дмитрий Медведев пообещал поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума в ближайшие два года. Такое заявление премьер-министр сделал на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Сегодня МРОТ составляет 7500 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособных россиян - 10 466 рублей. При этом Трудовой кодекс РФ с 2003 года запрещает оплату труда ниже прожиточного минимума. Чтобы уравнять эти показатели, государству придется ежемесячно изыскивать дополнительно 73 миллиарда рублей.

Ближайшее повышение МРОТ запланировано на 1 июля 2017 года - до 7800 рублей, передает "Уралинформбюро". С дальнейшими планами чиновники определятся до 20 мая.

По мнению экспертов, значительного позитивного эффекта для экономики страны такой шаг не даст: лишь у небольшой группы бюджетников вырастет зарплата. А вот для малого бизнеса это будет серьезный удар. Часть предприятий может закрыться, часть - уйти в тень: сотрудников переведут на неполный рабочий день, чтобы платить им меньше.

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