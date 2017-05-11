×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На МРОТ можно будет прожить спустя 2 годаСегодня в 11:45

  • Текст

Пообещал Медведев.

Дмитрий Медведев пообещал поднять минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума в ближайшие два года. Такое заявление премьер-министр сделал на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Сегодня МРОТ составляет 7500 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособных россиян - 10 466 рублей. При этом Трудовой кодекс РФ с 2003 года запрещает оплату труда ниже прожиточного минимума. Чтобы уравнять эти показатели, государству придется ежемесячно изыскивать дополнительно 73 миллиарда рублей.

Ближайшее повышение МРОТ запланировано на 1 июля 2017 года - до 7800 рублей, передает "Уралинформбюро". С дальнейшими планами чиновники определятся до 20 мая.

По мнению экспертов, значительного позитивного эффекта для экономики страны такой шаг не даст: лишь у небольшой группы бюджетников вырастет зарплата. А вот для малого бизнеса это будет серьезный удар. Часть предприятий может закрыться, часть - уйти в тень: сотрудников переведут на неполный рабочий день, чтобы платить им меньше.

Ранее по теме:
Минтруд привяжет МРОТ к прожиточному минимуму до 20 мая

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×