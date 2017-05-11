В Каменске-Уральском 27 детей-сирот получили ключи от квартирСегодня в 14:47
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Еще столько же справят новоселье до конца года.
В Каменске-Уральском и Каменском районе 27 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили ключи от новых квартир.
С новосельем их поздравили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор ГКУ СО "Фонд жилищного строительства" Оксана Вохминцева и начальник Управления социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району Ольга Щевелева.
На покупку 866 квадратных метров жилья для детей-сирот в трех домах на улице Суворова и Комсомольском бульваре Каменска-Уральского Фонд жилищного строительства направил 31,1 миллиона рублей (14,3 миллиона из федеральной казны и 16,8 миллиона рублей из областного бюджета), сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Всего с начала 2017 года детям-сиротам в Свердловской области передано более двухсот квартир, отметила глава ФЖС Оксана Вохминцева. "До конца года еще 27 каменцев получат ключи от новых квартир. Все это происходит благодаря тому, что у нас в области уже не первый год под контролем главы региона Евгения Владимировича Куйвашева успешно реализуется программа обеспечения жильем граждан этой категории", – рассказала она,
По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, для решения жилищных проблем детей-сирот в текущем году правительством Среднего Урала предусмотрено более миллиарда рублей.
Новоселы Екатерина Шугарова и ее сводный брат Николай Щипанов на "отлично" оценили полученное жилье. Оба выросли в большой семье Татьяны Мезеновой в селе Маминово. Помимо трех родных детей женщина в разные годы взяла под опеку и воспитала пятерых сирот из детского дома.
На фото: Екатерина Шугарова
О возможности получить безвозмездное жилье от государства Екатерина узнала в 22 года и встала на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сейчас девушка работает администратором в Екатеринбурге и переезд на новое место жительства планирует в ближайшее время, но работу менять пока не собирается.
Ее сводный брат Николай уверен, что с обретением своей квартиры его дела пойдут в гору. Сейчас молодой человек, у которого уже есть жена, учится в техникуме и подрабатывает разнорабочим.
Стоит отметить, что предоставление жилья детям-сиротам в рамках реализации "майских" указов президента РФ Владимира Путина находится на личном контроле главы Свердловской области Евгения Куйвашева.
С 2010 года на Среднем Урале жилье получили более 3 900 детей-сирот. На его покупку и строительство было направлено почти 6,5 миллиарда рублей, в том числе 5,3 миллиарда из областной казны и более 1,1 миллиарда - из федеральной.
В 2017 году Фонд жилищного строительства планирует приобрести и построить 693 жилых помещения для детей-сирот. На эти цели заложено более 1 миллиарда рублей: 800 миллионов - из бюджета региона и 202,6 миллиона - из федеральной казны.
В ближайшее время ключи от собственного жилья получат дети-сироты из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В Туринске для этой категории граждан будет возведено 60 квартир, в Сухом Логу - 54, в Сосьве - 30. Еще по 36 детей-сирот справят новоселье в Ирбитском районе (деревня Фомина) и Первоуральске. В процессе строительства жилье для 28 человек в поселке Шаля и для 15 - в Новой Ляле.
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