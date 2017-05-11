Уральским ветеранам предлагают жилье со скидкой Сегодня в 14:22
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От 150 до 250 тысяч рублей.
С 10 мая "Атомстройкомплекс" объявил о старте новой социальной акции. До конца месяца ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей смогут получить сертификаты в размере до 250 тысяч рублей. Они дают право на скидку при покупке трех, двух или однокомнатной квартиры в готовых и строящихся домах.
Акция распространяется не только на ветеранов ВОВ, но и ветеранов боевых действий, военной службы, госслужбы и труда. Воспользоваться выгодными условиями могут и их ближайшие родственники.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомпройкомплекса", для детей и внуков это еще одна возможность поддержать своих родителей, переселив их в современное комфортное жилье.
Следует отметить, что из госбюджета ежегодно выделяются средства для улучшения жилищных условий ветеранов различных категорий. Некоторым приходится ждать годами, при этом многие пожилые люди вовсе остаются без внимания.
"Акцию для ветеранов мы реализуем уже не первый раз. Если у ветерана или у его родственников есть намерение приобрести жилье, скидка в размере от 150 до 250 тысяч рублей станет отличным бонусом при покупке квартиры. Достаточно получить сертификат и определиться с выбором жилого комплекса. Скидку можно использовать можно не только на покупку квартиры в строящихся домах, но уже и готовых с чистовой отделкой, куда можно переезжать прямо сейчас", - пояснила директор ООО АН "АТОМ" Юлия Луканина.
Получить сертификаты и уточнить цены можно в агентстве недвижимости "Атом" по телефону (343) 266-93-93, а также в офисе, расположенному на улице Белинского, 39.
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