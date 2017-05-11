Что скажут свердловские единороссы?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принять закон о наделении льготами "детей войны". Начать обсуждение инициативы сенатор предложила правительству РФ, сообщает "Уралинформбюро".

"Одна из наиболее обсуждаемых тем последнего времени – закон о "детях войны", то есть тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной. На сегодня это около 12 миллионов человек. Считаю, парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел", - заявила В.Матвиенко в интервью "Аргументам недели".

Стоит отметить, что в Свердловской области вопрос об утверждении льгот для "детей войны" обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не получил поддержки региональных депутатов.

"В Заксобрание, в том числе и за моей подписью, вносилось уже порядка 10 законопроектов по различным формам поддержки. До сих пор все они отвергались большинством "Единой России" в парламенте. Надеемся, что может быть сейчас, при поддержке спикера Совета Федерации позиция региональных депутатов изменится и вопрос сдвинется с мертвой точки", - пояснил "Уралинформбюро" депутат свердловского ЗакСо Евгений Зяблицев.