На солнечной тяге.

В начале мая швейцарская компания SolarStratos впервые подняла в воздух летательный аппарат Elektra-2 с приводом от солнечных батарей. В отличие от подобных (например, Solar Impulse 2, облетевшего в течение года Земной шар) он предназначен для полетов в стратосфере, на высоте до 25 километров.

Правда, во время испытаний самолет достиг высоты всего 300 метров и пробыл в воздухе 7 минут, пишет The Engineer.

Elektra-2 весит 450 килограммов, длина фюзеляжа - 8,5 метра. На крыльях размахом 25 метров размещены солнечные батареи общей площадью 22 квадратных метра. В движение самолет приводит четырехлопастный пропеллер диаметром 2,2 метра, вращаемый электромотором мощностью 32 киловатта. Экипаж состоит из двух человек.

Чтобы сделать Elektra-2 максимально легкой, конструкторы отказались от систем поддержания температуры и давления воздуха в кабине, передает "Уралинформбюро". Поэтому летчикам будут необходимы скафандры - швейцарцы выбрали хорошо зарекомендовавший себя российский "Сокол".

В перспективе стратосферные аппараты планируется использовать для трансляции интернет-сигнала, дистанционного зондирования атмосферы, определения границ лесных пожаров и другого. Атмосферные спутники связи и наблюдения в несколько раз дешевле космических, а полученная с них информация - точнее.

Разработками в этой области занимаются и в России. Так, в августе прошлого года прошел испытания первый отечественный атмосферный спутник на солнечных батареях "Сова". Его вес - всего 12 килограммов при размахе крыла 9 метров.