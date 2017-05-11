В Швейцарии дебютировал первый стратосферный самолетСегодня в 14:53
- Текст
На солнечной тяге.
В начале мая швейцарская компания SolarStratos впервые подняла в воздух летательный аппарат Elektra-2 с приводом от солнечных батарей. В отличие от подобных (например, Solar Impulse 2, облетевшего в течение года Земной шар) он предназначен для полетов в стратосфере, на высоте до 25 километров.
Правда, во время испытаний самолет достиг высоты всего 300 метров и пробыл в воздухе 7 минут, пишет The Engineer.
Elektra-2 весит 450 килограммов, длина фюзеляжа - 8,5 метра. На крыльях размахом 25 метров размещены солнечные батареи общей площадью 22 квадратных метра. В движение самолет приводит четырехлопастный пропеллер диаметром 2,2 метра, вращаемый электромотором мощностью 32 киловатта. Экипаж состоит из двух человек.
Чтобы сделать Elektra-2 максимально легкой, конструкторы отказались от систем поддержания температуры и давления воздуха в кабине, передает "Уралинформбюро". Поэтому летчикам будут необходимы скафандры - швейцарцы выбрали хорошо зарекомендовавший себя российский "Сокол".
В перспективе стратосферные аппараты планируется использовать для трансляции интернет-сигнала, дистанционного зондирования атмосферы, определения границ лесных пожаров и другого. Атмосферные спутники связи и наблюдения в несколько раз дешевле космических, а полученная с них информация - точнее.
Разработками в этой области занимаются и в России. Так, в августе прошлого года прошел испытания первый отечественный атмосферный спутник на солнечных батареях "Сова". Его вес - всего 12 килограммов при размахе крыла 9 метров.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:37
9 мая День Победы впервые встретили в Уругвае
Благодаря российской компании.Сегодня в 19:55
Траты россиян достигли минимума за последние 5 лет
Затягивать пояса дальше некуда.Сегодня в 19:32
Google выплатила ФАС 438 миллионов рублей штрафа
По жалобе "Яндекса".Сегодня в 19:04
В Перми директора предприятия обвинили в гибели двух сотрудниц
Во время пожара.Сегодня в 18:54
Пермяк сел на 10 лет за убийство продавца павильона
Которая не продала ему спиртное.Сегодня в 18:50
Портреты посетителей "ИННОПРОМа" напечатают на 3D-принтере
Резиденты технопарка "Университетский".Сегодня в 18:46
Льготное автокредитование в России продлили до конца года
На программу запланировали 10 миллиардов.Сегодня в 18:38
Жительницу Нового Уренгоя забили до смерти в день рождения
На скамье подозреваемых - сожитель.Сегодня в 18:29
ЕС заманивает украинцев безвизовой "морковкой на веревочке"
Без права на работу.Сегодня в 18:28
Рассыпающиеся челябинские скорые заменят "Газелями"
В планах - купить 25 машин.Сегодня в 18:22
На обустройство набережной Исети "подтянули" частных застройщиков
Левый оденут в гранит, правый — поднимут.Сегодня в 18:08
Директор тюменского завода утаил от налоговиков 5,7 миллиона
Теперь его ждет суд.Сегодня в 18:02
Под Миассом в ДТП с фурой погибла чета пенсионеров
Тела доставали спасатели.Сегодня в 18:00
Матвиенко выступила за льготы "детям войны"
Что скажут свердловские единороссы?Сегодня в 17:41
На Ямале нашли труп полицейского
С поврежденной сонной артерией.
Главные новости
- Сегодня в 17:29УВЗ не отказывается от идеи сбыть транспортную "дочку"
- Сегодня в 15:37Оппонентом Куйвашева на праймериз ЕР назначен Шептий
- Сегодня в 14:10Якоб избавится от скандальных МУПов
- Сегодня в 13:29Приговор покемонолову Соколовскому
- Сегодня в 13:0880% импортеров вин в РФ выживут с рынка
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.